В Туркменистане полицейских обязали штрафовать за отсутствие масок даже пожилых

CentralAsia (TM) - В Туркменистане полиции поручили ежедневно выписывать по меньшей мере один штраф за нарушение масочного режима. Такое распоряжение озвучили во время совещания в Министерстве внутренних дел, пишет туркменская служба Радио Свобода.

"Всему личному составу полиции дано распоряжение ежедневно выписывать по меньшей мере один штраф за нарушение масочного режима. Заместитель министра внутренних дел велел никому не давать поблажку, в том числе женщинам и старикам. Даже если они будут умолять и говорить, что у них нет денег на хлеб, надо настоять, чтобы они заплатили штраф любым способом", – признался высокопоставленный чиновник МВД.

По его словам, сотрудники полиции, которые не выполнят поручение, должны сами оплатить один штраф и оформить акт на друзей или родственников.

Корреспонденты издания указывают, что полиция в регионах после этого совещания усилила меры по задержанию и наказанию нарушителей. К примеру, в Марыйской области полиция проводит рейды на дорогах и проверяет соблюдение масочного режима.

"Если в машине хоть один пассажир находится без маски, у водителя забирают права, а машину доставляют на штрафстоянку городского ГАИ. Если водитель попадается с безмасочными пассажирами в первый раз, то он должен прослушать лекцию, которую ежедневно проводят в 17:00 в полиции. При повторном задержании водителю выписывают штраф в размере 50 манатов ($14). А если он попадается еще раз, то штраф может достигать 250 манатов ($71,5)", – рассказал корреспондент.

Власти Туркменистана продолжают утверждать, что в стране нет ни одного случая коронавируса. Тем не менее во многих городах введены некоторые карантинные ограничения – в целях профилактики инфекционных заболеваний.

В сентябре власти страны приняли поправки в Уголовный кодекс республики, согласно которым лицам, бежавшим из больниц или уклоняющимся от лечения "опасных инфекционных заболеваний", грозит лишение свободы до двух лет, а в случае повторного нарушения – до пяти лет.