В Нью-Йорке возможны беспорядки из-за президентских выборов, - мэр де Блазио

Город Нью-Йорк

CentralAsia (CA) - Власти Нью-Йорка считают возможным возникновение протестов, связанных с выборами президента США, и готовятся к ним, заявил мэр города Билл де Блазио.

Президент США Дональд Трамп ранее не раз отказывался отвечать на вопросы журналистов о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах, заявляя, что он намерен победить на них. Между тем, в штате Нью-Йорк, как и в городе Нью-Йорк большинство традиционно поддерживает Демократическую партию и кандидатов в президенты от нее.



«Если президент Трамп предпримет какие-либо усилия, чтобы подорвать демократию и остановить волю людей, я бы ожидал, что жители Нью-Йорка выйдут и будут мирно бороться с этим. И я также ожидаю, что сторонники президента Трампа выйдут», - цитирует де Блазио агентство РИА Новости.



Он отметил, что обсуждал с шефом полиции Нью-Йорка Дермотом Ши подготовку к возможным беспорядкам. «Я не удивлюсь, если на этих выборах будет длительный подсчет или пересчет, и множество людей пожелают выразить свое мнение. Мы обязаны защитить право на протест. И мы ожидаем и должны быть готовы к большому числу мирных протестов», - заявил мэр.



Он отметил, что если кто-то попытается применять насилие, власти должны будут его остановить.



«Нам предстоит проделать большую работу по подготовке. Но если вы следите за историей этого города, мирные протесты – это традиция Нью-Йорка и мы ее уважаем, подходим к ней мирным путем. Так мы и собираемся поступать», - заключил он.



Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Кандидатами на пост президента являются Дональд Трамп от республиканцев и от демократов Джо Байден.