В Ташкенте граждане Турции расплатились фальшивыми $110 тыс. за бриллиантовое кольцо

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте на днях двое граждан Турции расплатились фальшивыми 110 тысячами долларов за бриллиантовое кольцо.

Пострадавший обратился за помощью в УВД, после чего злоумышленники были задержаны, сообщили местные СМИ.

Как признались в ходе допроса задержанные, «всё было спланировано заранее». Выяснилось также, что мошенники изготавливали фальшивые доллары на принтере на своей съемной квартире с помощью цветной бумаги и целлофана.

По данному факту в отношении граждан Турции было возбуждено уголовное дело по п. «а», ч.4 статьи 168 УК РУз (Мошенничество в особо крупном размере). Проводится предварительное расследование.