В Ташкенте граждане Турции расплатились фальшивыми $110 тыс. за бриллиантовое кольцо

- Узбекистан, происшествия
- 9:41, 21 октября 2020
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- Обновлено: 9:44, 21 октября 2020
CentralAsia (UZ) - В Ташкенте на днях двое граждан Турции расплатились фальшивыми 110 тысячами долларов за бриллиантовое кольцо.
Пострадавший обратился за помощью в УВД, после чего злоумышленники были задержаны, сообщили местные СМИ.
Как признались в ходе допроса задержанные, «всё было спланировано заранее». Выяснилось также, что мошенники изготавливали фальшивые доллары на принтере на своей съемной квартире с помощью цветной бумаги и целлофана.
По данному факту в отношении граждан Турции было возбуждено уголовное дело по п. «а», ч.4 статьи 168 УК РУз (Мошенничество в особо крупном размере). Проводится предварительное расследование.