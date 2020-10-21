В Великобритании добровольцев намеренно заразят коронавирусом

CentralAsia (CA) - В следующем году в Великобритании планируются первые испытания, где добровольцев будут намеренно заражать коронавирусом для ускорения разработки вакцины, передает Bloomberg.



Правительство Британии подписало контракт с компанией Open Orphan Plc. Так, в ходе испытания планируется добровольцев заразить вирусом и провести исследование, которое определит дозу, необходимую для поражения человека SARS-CoV-2.



Сообщается, что для данного испытания из госбюджета будет выделено 43 млн долларов, испытания будут проводиться в специализированном исследовательском отделении Королевской больницы в Лондоне при партнерстве с Имперским колледжем Лондона.



В ходе эксперимента за состоянием добровольцев будут тщательно следить, а людей с риском возникновения тяжелой формы заболевания к участию не допустят.



Как сообщили в фармацевтической компании Open Orphan Plc, исследование является необычным, так как подобные испытания проводят на добровольцах только при наличии известных методов лечения с доказанной эффективностью. В компании признают, что нынешняя программа вызывает вопросы с точки зрения этики, и подчеркивают, что инициатива должна пройти оценку властей и специально созванного комитета.