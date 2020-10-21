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  21 октября 2020
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Туркменистан и Россия будут сотрудничать в области безопасности

CentralAsia (TM) -  Россия и Туркменистан будут совместными усилиями бороться с терроризмом, оргпреступностью, отмыванием денег и нелегальным оборотом наркотиков. Законопроект о ратификации такого соглашения Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 21 октября.

Соглашение подписано в Москве 10 апреля 2003 года. Оно направлено на обеспечение безопасности России и Туркменистана в целях повышения стабильности в Центральной Азии и в мире в целом. Предусматривается, что стороны сотрудничают в борьбе с международным терроризмом, оргпреступностью, экономическими преступлениями, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием доходов, полученных преступным путём. Также в договоре указано, что наши страны совместными усилиями борются с нелегальной миграцией, контрабандой, вывозом культурных ценностей. В соглашении говорится и о сотрудничестве в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Согласно документу, который предстоит ратифицировать Госдуме, Россия и Туркменистан будут проводить регулярные консультации по этим и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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