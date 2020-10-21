В Монголии за сутки коронавирус выявлен у двоих россиян

CentralAsia (MNG) - Монгольские медики обнаружили коронавирус в активной форме у двух российских дальнобойщиков, которые приехали через КПП Алтанбулаг и у гражданина, прилетевшего самолетом рейса Сиэтл — Улан-Батор.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Монголии за последние дни возросло на два и достигло 327.

Накануне в Монголии тест на коронавирус сдали 1995 человек, общее число излечившихся выросло до 312 человек.

В настоящее время всего 15 пациентов находятся под медицинским наблюдением в НИЦИЗ.

Коронавирус в Монголии

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