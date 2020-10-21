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  21 октября 2020
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В мире зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом с начала пандемии
Коронавирусные похороны в Бразилии
Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном приросте зараженных коронавирусом за последнюю неделю.

По данным ВОЗ, за последнюю неделю в мире зарегистрировано 2,4 млн новых зараженных COVID-19.

Можно отметить, что показатель является рекордным с начала пандемии коронавируса.

Сообщается, что Северная и Южная Америки находятся в самой тяжелой эпидемической ситуации. На этих континентах 12-18 октября зафиксировано более 798 тыс. случаев заражения, общее количество зараженных превысило 18,8 млн, за неделю скончались около 16 тыс. человек, общее количество жертв коронавируса в этих регионах достигло 608 тыс. человек.

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