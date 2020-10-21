Туркменистан планирует закупить вакцину от коронавируса

CentralAsia (TM) - Туркменистан планирует закупить высококачественную вакцину от коронавируса. Об этом президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил 20 октября в ходе рабочего совещания с председателем Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, министром здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухамметом Аманнепесовым.

«Глава государства дал конкретные указания относительно проведения организационной работы по закупке новых высококачественных вакцин против коронавирусной инфекции, произведённых в настоящее время в различных государствах», – говорится в официальном материале Государственного информационного агентства Туркменистана.

Туркменский лидер поручил изучать ситуацию в мире, связанную с инфекционными заболеваниями, поддерживать сотрудничество с международными организациями в этом направлении, планомерно обеспечивать страну фармацевтическими и медицинскими средствами, пополнять их резервы.

Для обеспечения населения фармацевтическими и медицинскими средствами были закуплены лекарственные препараты на сумму 10 миллионов долларов США, которые применялись для профилактики вирусной инфекции.

Сообщается, что кроме того, в страну поступило 240 тысяч доз вакцин от сезонного гриппа, проведена вакцинация граждан, находящихся в группе риска, и эти работы продолжаются.

Официально в Туркменистане не выявлено случаев коронавируса.