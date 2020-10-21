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  21 октября 2020
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Экспорт угля из Монголии в сентябре вырос до пяти миллионов тонн

CentralAsia (MNG) -  Меры, включая ускоренное отслеживание поставок угля и увеличение продолжительности рабочего времени для монгольских таможен на контрольно-пропускных пунктах на границе Монголии и Китая, помогли увеличить экспорт угля из Монголии в сентябре.

В прошлом месяце Монголия экспортировала в общей сложности 4,6 миллиона тонн угля, что на 17,2% больше по сравнению с августом или на 25,4% в годовом исчислении, согласно данным таможенной службы страны.

Тем не менее, общий экспорт страны в январе-сентябре был на 30,8% ниже, чем годом ранее, и составил 19,8 млн тонн. Китай, южный сосед Монголии, оставался местом назначения большей части монгольского угля на экспорт, так как 96% объема было доставлено в Китай за последние девять месяцев.

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