В России отток мигрантов привел к дефициту курьеров и таксистов

CentralAsia (CA) - По данным нового исследования российского Центра стратегических разработок, примерно 40% компаний, обычно нанимавших мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе, в первую очередь это касается вакансий курьеров и таксисов, пишут«Ведомости».

Порядка 40% компаний призналось, что главное преимущество найма мигрантов — это возможность экономить на зарплате. Еще 35% респондентов сообщили, что по сравнению с россиянами они работают более результативно. Каждый четвертый работодатель отметил, что мигранты относятся к работе более ответственно. Также 19% компаний среди плюсов найма мигрантов назвали меньший процент увольнений.

Президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров в интервью «Ведомостям» рассказал, что сейчас эксперты отмечают особенно острый дефицит курьеров и водителей такси.

«Сейчас снова отправляют людей на удаленку, и, соответственно, опять растет количество заказов в интернет-магазинах. Но курьеров больше не становится - не едут люди из дальних регионов в Москву, чтобы работать курьерами, потому что жить им негде, социальных связей тоже нет. Соответственно, логистические службы страдают», - говорит он.