В Китае около 60 тыс. человек приняли участие в испытаниях COVID-вакцин

CentralAsia (CA) - В Китае около 60 тыс. человек приняли участие в испытаниях разных типов вакцин от коронавируса, сообщает «Интерфакс».



По словам представителя Министерства науки и техники Тянь Баого, в ходе испытаний серьезных побочных эффектов у участников не было.



«В Китае на третьей стадии клинических испытаний сейчас находятся четыре вакцины от коронавируса, на данный момент прививку в рамках испытаний сделали около 60 тыс. человек, о серьезных побочных эффектах не сообщалось», - сказал он.



Подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках этой государственной программы. Четвертая вакцина против COVID-19, разработанная CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в июне.