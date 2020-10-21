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  21 октября 2020
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В Китае около 60 тыс. человек приняли участие в испытаниях COVID-вакцин

CentralAsia (CA) -  В Китае около 60 тыс. человек приняли участие в испытаниях разных типов вакцин от коронавируса, сообщает «Интерфакс».

По словам представителя Министерства науки и техники Тянь Баого, в ходе испытаний серьезных побочных эффектов у участников не было.

«В Китае на третьей стадии клинических испытаний сейчас находятся четыре вакцины от коронавируса, на данный момент прививку в рамках испытаний сделали около 60 тыс. человек, о серьезных побочных эффектах не сообщалось», - сказал он.

Подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках этой государственной программы. Четвертая вакцина против COVID-19, разработанная CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в июне.

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