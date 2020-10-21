Президент Узбекистана подписал указ о мерах по совершенствованию языковой политики

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 октября подписал указ о дальнейшем развитии узбекского языка и совершенствовании языковой политики в стране.

21 октября в Узбекистане определён как Праздник узбекского языка.

Документом утверждена Концепция развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020—2030 годах. Дополнительно утверждены Основные направления развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020—2030 годах.

Основными направлениями намечено доведение охвата узбекоязычными группами в системе государственного дошкольного образования к 2025 году до 72%, а к 2030 году — до 80% за счет расширения территории действующих ДОО и новых учреждений.

Объем преподавания предмета «Родной язык» в базовых учебных планах общеобразовательных школ, составляемых на учебный год, к 2030 году планируется увеличить с 84 до 110 часов в неделю.

Количество кафедр узбекского языка в высших образовательных учреждениях к 2025 году должно быть доведено до 120, а к 2030 году — до 140.

Запланировано поэтапное увеличение издания томов «Национальной энциклопедии Узбекистана» на алфавите, основанном на латинской графике, создание в 2020 году 15 лингвистических, отраслевых терминологических и толковых словарей, обогащающих лексику узбекского языка.

К 2030 году количество центров по обучению узбекскому языку в зарубежных вузах предусмотрено увеличить с действующих 17 до 60, а число клубов «Друзья узбекского языка» — до 40.

Указом правительству поручено в трехмесячный срок создать рабочую группу по обеспечению полного перехода на алфавит, основанный на латинской графике, и разработать «дорожную карту», предусматривающую конкретные меры, источники и объемы их финансирования.

Национальной телерадиокомпанией поручено обеспечить трансляцию за рубежом информационно-аналитических, духовно-просветительских и культурно-гуманитарных телеканалов путем запуска ОТТ-платформы телерадиокомпании (система трансляции телепрограмм через интернет).

На телеканале «Узбекистон» будет создана редакция информационно-просветительских программ «Дустлик», «пропагандирующая языки, обычаи и традиции всех наций и народностей, проживающих в стране, способствующая расширению информационно-аналитических, духовно-просветительских, культурно-гуманитарных знаний об Узбекистане, освещающая интеллектуальную и другую информацию» на языках национальностей, проживающих в стране.