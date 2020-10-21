Генеральные прокуроры государств-членов ШОС обсудили проблемы противодействия коррупции

CentralAsia (UZ) - 20 октября состоялось 18-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На заседании, пошедшем в формате видеоконференции, председательствовал Генеральный прокурор Узбекистана Нигматулла Юлдашев, сообщило УзА.

В мероприятии приняли участие также представители генеральных прокуратур государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, а также Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Джумахон Гиёсов и президент Международной ассоциации прокуроров Чхол-Кю Хван.

На заседании состоялся обмен опытом и эффективными механизмами противодействия коррупции. Конструктивно обсуждены имеющиеся проблемы в данной сфере, определены первоочередные меры по консолидации действий для совместного их решения.

В подписанном итоговом Протоколе отражены соответствующие решения по основным темам данного заседания, а также о проведении 19-го заседания генеральных прокуроров государств-членов ШОС в 2021 году в Республике Индия.