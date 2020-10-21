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  21 октября 2020
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AmCham Mongolia представила правительству предложения по улучшению деловой среды

CentralAsia (MNG) -  Л.Оюун-Эрдэнэ, глава Секретариата Кабинета министров Монголии, принял участие в заседании Американской торговой палаты в Монголии (AmCham Mongolia) на тему «Приоритеты правительства и роль иностранных инвестиций».

На встрече присутствовали представители организаций-членов AmCham, иностранных и отечественных инвесторов, иностранных посольств и Торгово-промышленной палаты, которые выслушали подробную информацию министра Л.Оюун-Эрдэнэ и обменялись мнениями по вопросам привлечения иностранных инвестиций и создания благоприятной деловой среды в Монголии.

Открывая встречу, Н. Мөнхнасан, заместитель председателя AmCham Mongolia, сказал: «Американская торговая палата в Монголии является крупным иностранным и внутренним инвестором в создании рабочих мест, уплате налогов, внедрении технологий и внедрении новых методов управления. AmCham Mongolia тесно сотрудничает с правительством и соответствующими государственными учреждениями в целях привлечения новых иностранных инвестиций в Монголию и защиты интересов существующих инвесторов», - сказал он.

AmCham Mongol также представила предложения в План действий правительства Монголии на 2020-2024 годы.

Министр Л.Оюун-Эрдэнэ выступил с презентацией «Видение 2050», долгосрочной политики развития Монголии, плана действий правительства, экономической политики во время пандемии и политики защиты и привлечения иностранных инвестиций. В своем выступлении Л.Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что «правительство готово создать совместную рабочую группу для работы по конкретным вопросам, чтобы решать проблемы, стоящие перед инвесторами».

Американская торговая палата (AmCham) в Монголии – это независимая организация, основанная на членстве, которая стремится строить, укреплять и защищать бизнес между Соединенными Штатами и Монголией и активно продвигать Монголию как место для американских инвестиций. AmCham Mongolia аккредитована Торговой палатой США в качестве официального филиала в Монголии. Торговая палата США со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, является крупнейшей федерацией в мире, насчитывающей более 3 миллионов членов.

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