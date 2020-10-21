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  21 октября 2020
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В США на президентских выборах досрочно проголосовали 35 млн человек
// AP Photo / Tony Dejak

CentralAsia (CA) -  На президентских выборах США, назначенных на ноябрь, досрочно проголосовали 35 миллионов человек, сообщает портал United States Elections Project.

«На сегодняшний день в США досрочно проголосовали 35 540 036 человек. Штатом-лидером досрочного голосования остается Техас (4 708 734 проголосовавших), затем идут Калифорния (3 989 304), Флорида (3 033 702) и Северная Каролина (1 853 540)», - говорится в сообщении.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Кандидатами являются Дональд Трамп от республиканцев и от демократов Джо Байден.

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