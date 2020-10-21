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  21 октября 2020
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Женская сборная Монголии по шахматам квалифицируется на Кубок Asian Nations Cup

CentralAsia (MNG) -  Женская сборная Монголии вышла в четвертьфинал онлайн-чемпионата Кубка азиатских наций по шахматам Asian Nations Cup. Соревнования виртуально организуются Азиатской шахматной федерацией на сайте www.chess.com с 10 по 25 октября.

На предварительном этапе женского дивизиона 155 шахматисток из 31 азиатской страны соревновались друг с другом с контролем времени 15 минут на игрока плюс 5 секунд на ход; женская сборная Монголии заняла пятое место.Другая монголка Б.Баярмаа заняла третье место в своей группе с общим счетом, а мастер ФИДЕ Д. Мөнхзул одержала победу над ней.

Женская сборная сразится со сборной Вьетнама за первенстве полуфинале 23 октября, а мужская сборная сыграет со сборной Индии.

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