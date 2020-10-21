Лукашенко заявил, что не держится за власть посиневшими руками

Александр Лукашенко // БЕЛТА

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пытается сохранить власть не ради себя, а ради страны, которую иначе «порвут на куски», сообщает БЕЛТА.



«Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг с участием ветеранов силовых структур), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски», - заявил Лукашенко на заседании о назначении новых ректоров государственных вузов.



«Нам легче не будет. Я на Всебелорусском народном собрании вам расскажу все детали, все, что происходит, что будет происходить и так далее. Надо это время пережить. Хуже будет, если мы переживем, как пережила Украина. А еще страшнее — как Карабах, сегодня это все творится. И не надо думать, что там только межнациональный конфликт. Все - в экономике в жизни людей. Если бы вы увидели, что творится в Армении, где умнейшие люди. Армяне умный народ, а в какую ситуацию попали. Поэтому все от мозгов человека и от той ситуации, которая складывается в том или ином государстве. Не дай бог нам это пережить», - заключил он.

