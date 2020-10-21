ООН призывает власти Кыргызстана придерживаться законодательства страны

CentralAsia (CA) - Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Центральной Азии Наталья Герман встретилась сегодня в Бишкеке с премьер-министром Кыргызстана и исполняющим обязанности президента республики Садыром Жапаровым. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



В ходе переговоров она призвала представителей власти придерживаться в своих решениях конституции и законодательства страны, а также следить, чтобы все принимаемые меры были инклюзивны и прозрачны.



«Со своей стороны ООН и дальше готова поддерживать [усилия Кыргызстана по выходу из кризиса]», - подчеркнул пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке.



Визит Наталии Герман в Бишкек, по словам Дюжаррика, продлится до конца недели.

В Кыргызстане после парламентских выборов, которые прошли 4 октября, вспыхнули массовые протесты оппозиции, и результаты голосования были признаны недействительными. 6 октября Генеральный секретарь ООН призвал жителей страны к диалогу.



Между тем, представители учреждений ООН в Кыргызстане помогают стране бороться с пандемией COVID-19. Всемирная организация здравоохранения передала местному минздраву 1,5 млн медицинских масок, а Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) оказал помощь больным диабетом.



Сообщается, что в Кыргызстан доставлено 4 тысячи доз инсулина, полмиллиона шприцов и 230 тысяч тест-полосок для измерения уровня сахара. Эти и другие материалы будут переданы медицинским учреждениям Кыргызстана, в том числе - расположенным в самых отдаленных уголках страны.



В настоящее время в ООН готовят еще одну партию инсулина для страдающих диабетом детей и подростков. 20 тысяч доз, по подсчетам специалистов, должны обеспечить нужды этой категории населения на протяжении года.

