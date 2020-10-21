Первый регулярный международный грузовой поезд отправился из Китая в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - В столицу Узбекистана 25 октября ожидается прибытие первого регулярного международного грузового поезда в Хэбэй Гаои-Хоргос-Ташкент, сообщает ИА «Дунё».

Издание приводит информацию корпорации Ибо, которая сообщила, что 12 октября в 21:00 ч первый в Хэбэй регулярный международный грузовой состав отправился из расположенного в г.Шицзячжун «умного» порта холдинга Ибо для интермодальных перевозок из южно-центральной части Хэбэй. Поезд пересечет границу на КПП Хоргос и последует в Ташкент.

«Состав, сформированный из 50 вагонов, везет медицинские препараты, велосипеды, автозапчасти, детали для промышленного оборудования и другой груз на сумму 30 млн. юаней, - сообщила «Жэньминь жибао». – Ожидается, что состав прибудет в Ташкент через 12 дней».

По данным газеты, после запуска регулярных рейсов из указанного умного порта каждый месяц из Шицзячжуана будут отправляться не менее 12 постоянных поездов Китай-Европа (Центральная Азия), для каждого маршрута предусмотрено не менее 4 поездов (не учитывая обратные рейсы). Это будет способствовать улучшению возможностей грузовых перевозок Хэбэя и увеличению поставок в Европу и Азию товаров, сделанных в Хэбэе. В то же время запуск регулярных рейсов будет содействовать ускорению открытости Хэбэя, строительству «Одного пояса, одного пути», улучшению качества эксплуатации и обслуживания железнодорожных грузовых перевозок.