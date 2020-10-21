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  21 октября 2020
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Состоялась видеоконференция по вопросам политики и безопасности между странами Центральной Азии и ЕС

CentralAsia (TJ) -  В формате видеоконференции 20 октября прошла очередная встреча Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности между Центральной Азией и Европейским Союзом, сообщает МИД Таджикистана.

В мероприятии приняли участие заместители министров иностранных дел Центральной Азии, Исламской Республики Афганистан и Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Хельга Шмид.

Стороны обсудили сотрудничество между Центральной Азией и Европейским Союзом, связанное с пандемией COVID-19 и устранением ее последствий, а также обменялись мнениями по вопросам борьбы с вызовами безопасности в регионе и обеспечению совместных усилий для решения текущих задач. Делегации также высказались относительно последствий изменения климата и экологических проблем.

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода в своем выступлении отметил меры по устранению негативных последствий COVID-19, а также по обеспечению безопасности, и упомянул международные инициативы страны в области водных ресурсов. Одновременно он подчеркнул, что Таджикистан, как сопредседатель форума «Сердце Азии - Стамбульский процесс», в этот период будет работать над повышением практической эффективности этого механизма.

В свою очередь, Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей отметила важную роль Европейского Союза в предотвращении негативных последствий COVID-19 и в решении других вопросов актуальной повестки дня.

В завершении мероприятия стороны обменялись мнениями по подготовке к очередным встречам на высшем уровне в рамках сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом и реализации совместных приоритетных проектов.

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