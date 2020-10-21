В Монголии изготавливают сезонную одежду из экологически чистого кашемира

CentralAsia (MNG) - Не весь кашемир одинаково роскошен или экологичен. Но это не значит, что вам нужно потратить целое состояние, чтобы мгновенно обновить свой гардероб. Кашемир делают из козьей шерсти, обитающей в пустыне Гоби, которая простирается в Монголии. Волосы из подшерстка используются для одежды из кашемира, то есть рабочие должны расчесывать брюхо коз, когда они линяют, чтобы собрать шерсть, а затем вручную отделять волосы подшерстка от волос верхнего слоя.







Однако козы линяют только один раз в год, и поскольку используется только подшерсток, для изготовления одного свитера требуется около четырех коз. Весь процесс создания кашемирового свитера означает, что, от козы до вашего гардероба, могут потребоваться серьезные деньги.





Однако несколько брендов нашли способ продавать товары из кашемира по более доступной цене, следуя при этом устойчивой деловой практике. Кашемир — это вложение; покупайте экологически чистые изделия из кашемира.





Например, расклешенное платье из трикотажа в рубчик изготовлено из 100% монгольского кашемира. Это монгольский бренд, который на протяжении почти 40 лет сочетает традиционные корни с современными инновациями и технологиями. Бренд является членом Sustainable Fiber Alliance и работает над производством экологически чистого кашемира, сохраняя при этом средства к существованию животноводческих сообществ. Это платье также доступно в черном, белом, серо-коричневом и сиреневом цветах.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения