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  21 октября 2020
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В Монголии изготавливают сезонную одежду из экологически чистого кашемира

CentralAsia (MNG) -  Не весь кашемир одинаково роскошен или экологичен. Но это не значит, что вам нужно потратить целое состояние, чтобы мгновенно обновить свой гардероб. Кашемир делают из козьей шерсти, обитающей в пустыне Гоби, которая простирается в Монголии. Волосы из подшерстка используются для одежды из кашемира, то есть рабочие должны расчесывать брюхо коз, когда они линяют, чтобы собрать шерсть, а затем вручную отделять волосы подшерстка от волос верхнего слоя.

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Однако козы линяют только один раз в год, и поскольку используется только подшерсток, для изготовления одного свитера требуется около четырех коз. Весь процесс создания кашемирового свитера означает, что, от козы до вашего гардероба, могут потребоваться серьезные деньги.


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Однако несколько брендов нашли способ продавать товары из кашемира по более доступной цене, следуя при этом устойчивой деловой практике. Кашемир — это вложение; покупайте экологически чистые изделия из кашемира.


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Например, расклешенное платье из трикотажа в рубчик изготовлено из 100% монгольского кашемира. Это монгольский бренд, который на протяжении почти 40 лет сочетает традиционные корни с современными инновациями и технологиями. Бренд является членом Sustainable Fiber Alliance и работает над производством экологически чистого кашемира, сохраняя при этом средства к существованию животноводческих сообществ. Это платье также доступно в черном, белом, серо-коричневом и сиреневом цветах.

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