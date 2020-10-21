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  21 октября 2020
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Делегация Узбекистана провела с президентом Афганистана переговоры в Кабуле

CentralAsia (UZ) -  20 октября текущего года в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Афганистан в Кабуле состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли РУз Сардора Умурзакова с президентом Ашрафом Гани.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов политико-дипломатического, торгово-экономического, инвестиционного, промышленного, регионального и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает МИД.

Стороны обозначили взаимную готовность к практическому взаимодействию, нацеленному на развитие регионов Центральной и Южной Азии путем реализации совместных проектов в сфере инвестиций, торговли, энергетики, транспорта и развития инфраструктуры. В данном контексте Ашраф Гани поддержал инициативу о налаживании сотрудничества с международными финансовыми институтами, в частности с Финансовой корпорацией международного развития США, а также Всемирным банком и Азиатским банком развития, в целях привлечения дополнительных источников финансирования реализации перспективных проектов в сфере развития транспортных коридоров.

По итогам встречи также была достигнута договоренность о налаживании прямого сотрудничества профильных министерств и ведомств двух стран в целях разработки «Дорожной карты» по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической, финансовой, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Ход реализации мероприятий, включенных в «Дорожную карту» будет рассматриваться сторонами на ежемесячной основе.

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