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  21 октября 2020
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В России за сутки коронавирус выявлен у 15,7 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 15 700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 076 (25,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 447 335 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 55,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 496 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 321 488 человек.

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