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  21 октября 2020
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В России впервые от коронавируса скончались более 300 человек за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 317 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 63 и Санкт-Петербурге – 49.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 24 952 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 447 335 человек, из них выздоровели 1 096 560, под медицинским наблюдением остаются 321 488 пациентов.

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