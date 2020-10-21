В России впервые от коронавируса скончались более 300 человек за сутки

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 317 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 63 и Санкт-Петербурге – 49.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 24 952 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 447 335 человек, из них выздоровели 1 096 560, под медицинским наблюдением остаются 321 488 пациентов.