Насколько смертелен коронавирус?

CentralAsia (CA) - Одно из исследований Всемирной организации здравоохранения вызвало замешательство: смертность среди зараженных коронавирусом гораздо ниже, чем предполагалось? Это заблуждение, утверждает автор статьи в немецком журнале Der Spiegel.

Отмечается, что поводом для текущей дискуссии стали первые результаты исследования известного эпидемиолога Джона Иоаннидиса из Стэнфордского университета, опубликованные на сайте научного журнала, издаваемого ВОЗ.

Иоаннидис проанализировал 61 исследование со всего мира, а также данные стран о смертности от коронавируса. Согласно его анализу, коэффициент летальности при заражении в среднем составлял во всех изученных исследованиях около 0,23%. Это означает, что в среднем из 10 тыс. людей, заразившихся коронавирусом, умирали 23 человека.

«Выявленная летальность при заражении, как правило, была ниже оценок, которые делались ранее в ходе пандемии», - говорит Иоаннидис. Так, согласно первым данным из Китая смертность при заражении оценивалась в 3,4%. В настоящий момент математические модели исходят примерно из 1%.

В связи с этим некоторые СМИ указывали на коэффициент смертности в результате болезни, указываемый Институтом Роберта Коха (RKI), который составляет около 2,7%, то есть более чем в 10 раз больше показателя Иоаннидиса.

Однако данные противоречат официальной статистике RKI только на первый взгляд. Чтобы измерить смертельный потенциал заболевания, нужно учесть два параметра. Коэффициент летальности при заражении, сокращенно IFR: он показывает долю умерших от числа всех зараженных. Этот показатель был изучен в новом исследовании. Коэффициент смертности в результате болезни, сокращенно CFR: он показывает долю умерших от числа всех и это слово имеет решающее значение - известных случаев заражения. На этот показатель ссылается RKI в своем ежедневном отчете, пишет издание.

Так как заражение коронавирусом может протекать без симптомов и далеко не во всех странах проводится масштабное тестирование, множество случаев заражения по всему миру, вероятно, остаются не выявленными. Поэтому смертность в результате болезни, согласно ее определению, выше смертности при заражении.

На данный момент сложно сказать, сколько случаев остаются не выявленными. По данным ВОЗ, в мире может быть в 20 раз больше зараженных, чем подтверждено.

Сегодня наибольший шанс определить число невыявленных заражений дают исследования об антителах. Однако опубликованные на данный момент исследования об антителах часто основываются на низком числе заболеваний. Это прослеживается и в так называемом Хайнсбергском исследовании, которое было также учтено в новом метаанализе и в котором коэффициент смертности при заражении составляет около 0,37%. Однако приблизительная оценка основывается лишь на нескольких летальных случаях, связанных с заражением коронавирусом, пишет автор.

К тому же, Иоаннидис учитывал в своем метаанализе исследования с более чем 500 выборочными пробами, не все из которых были репрезентативными для всего населения. Получается, его работа была не совсем «чистой» в научном понимании? Целью Иоаннидиса не было выявление коэффициента смертности при заражении, действительного для всего мира. Он зависит от многих факторов. Иоаннидис подчеркивает, насколько варьируется смертность - в зависимости от того, заражаются ли в основном пожилые люди, насколько высоко качество медицинского обслуживания и доля в населении людей с фоновыми заболеваниями. Так, летальность при заражении колеблется в изученных им исследованиях между 0% и 1,63%", передает Der Spiegel.