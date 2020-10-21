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  21 октября 2020
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В Узбекистане тысячи рабочих завода по производству жидкого топлива начали забастовку (видео)

CentralAsia (UZ) -  21 октября тысячи сотрудников компании GTL Enter Engineering, в которой работает около 12 тысяч человек в Гузарском районе Кашкадарьинской области, устроили стихийную акцию протеста.

На видеозаписях видно, что около 5000 рабочих завода в касках штурмуют здание завода.

По последней информации, на завод были переброшены спецподразделения Национальной гвардии, Службы Национальной безопасности и МВД Узбекистана.

Информации о пострадавших или жертвах нет. В видеозаписи видны пятна крови на полу в офисе. Судя по видео, оргтехника в здании администрации завода сломана. В здании всё перевёрнуто вверх дном.

В комнатах, где сидят руководитель и менеджеры, сломана мебель.

По предварительным данным, рабочие были недовольны тем, что их не кормили и не выдали ежемесячную оплату на пластиковые карты.

По данным Tez News, инцидент произошел из-за технической неисправности в моноблочной системе (системе электронного доступа) на кухне, предназначенной для рабочих, в результате чего они не могли получить завтрак. Это вызвало большой протест.

"Бригада технических специалистов в настоящее время устраняет неисправность в моноблочной системе. Руководство компании вылетело в Кашкадарьинскую область для выяснения деталей и предотвращения подобных инцидентов", - сообщает издание.

Завод GTL Enter Engineering - одно из самых инновационных производственных предприятий в регионе, специализирующееся на производстве синтетического жидкого топлива.

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