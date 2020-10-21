Ситуация с пандемией в мире усугубится, - Билл Гейтс

CentralAsia (CA) - Пандемия коронавируса в мире усугубится, прежде чем ситуация стабилизируется, и будет продолжать представлять угрозу, по крайней мере, до 2021 года, заявил во время конференции GeekWire Summit основатель Microsoft Билл Гейтс.



Он подчеркнул, что с увеличением количества людей в закрытых помещениях и более холодной погодой, и в Европе, и в США наступает новая волна коронавируса. «Таким образом, мы можем ожидать увеличения числа случаев заболевания и смертей в течение осени», - сказал он.



После этого, по его словам, ситуация улучшится: «Хорошая новость заключается в том, что к концу года или в начале следующего года начнут появляться более эффективные препараты — в первую очередь моноклональные антитела», - спрогнозировал Гейтс.



Он отметил, что сейчас вакцины также находятся в разработке. «Скорее всего, к началу следующего года два или три из первых шести вакцин, которые сейчас находятся на третьей фазе испытаний, будут одобрены. И это поможет нам начать путь к сокращению заражений», - говорит он.



Гейтс выразил надежду, что при наличии вакцин школы смогут открыться заново.



Тем не менее, Гейтс предупредил, что пандемию нигде не возможно победить полностью, пока распространение вируса не закончится по всему миру.