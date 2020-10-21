В Узбекистане должностных лиц законодательно обязали знать государственный язык

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 апреля 2021 года будет определен уровень делопроизводства государственных служащих на узбекском языке, а лицам, назначенным на ответственные должности, будут введены сертификаты уровня знаний государственного языка.

Это следует из указа, подписанного 20 октября президентом Шавкатом Мирзиёевым «О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране».

Документом утверждена концепция развития узбекского языка и совершенствования языковой политики на 2020-2030 годы.

Согласно основным направлениям концепции, намечено доведение охвата узбекоязычными группами в системе государственного дошкольного образования к 2025 году до 72%, а к 2030 году — до 80% за счет расширения территории действующих ДОО и новых учреждений.

Объем преподавания предмета «Родной язык» в базовых учебных планах общеобразовательных школ, составляемых на учебный год, к 2030 году планируется увеличить с 84 до 110 часов в неделю.

Количество кафедр узбекского языка в высших образовательных учреждениях к 2025 году должно быть доведено до 120, а к 2030 году — до 140. Кроме того, запланировано поэтапное увеличение издания томов «Национальной энциклопедии Узбекистана» на алфавите, основанном на латинской графике, создание в 2020 году 15 лингвистических, отраслевых терминологических и толковых словарей, обогащающих лексику узбекского языка.