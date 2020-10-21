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  21 октября 2020
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В Узбекистане прокомментировали ситуацию в связи с забастовкой тысячи рабочих завода
Предыстория: В Узбекистане тысячи рабочих завода по производству жидкого топлива начали забастовк

CentralAsia (UZ) -  21 октября в СМИ появились публикации, где запечатлены рабочие компании ENTER Engineering Pte. Ltd. на одном из объектов в Гузарском районе Кашкадарьинской области.

"Инцидент произошел утром 21 октября в связи с возникновением технических проблем с моноблоком (электронная пропускная система) в столовой для рабочих, вследствие чего они не смогли получить своевременный доступ к столовой и проявили недовольство", - отмечается в сообщении компании.

В настоящий момент бригада технических специалистов исправляет неполадки в системе моноблока. Также руководство компании прибыло на объект в Кашкадарьинскую область для выяснения всех обстоятельств случившегося и устранения произошедшего инцидента и его возможных последствий.

Как сообщалось ранее, рабочие с утра устроили погром в здании завода. Протест, по данным СМИ, был вызван тем, что рабочих не кормили и не выплатили заработную плату на пластиковые карты.

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