В Узбекистане прокомментировали ситуацию в связи с забастовкой тысячи рабочих завода

CentralAsia (UZ) - 21 октября в СМИ появились публикации, где запечатлены рабочие компании ENTER Engineering Pte. Ltd. на одном из объектов в Гузарском районе Кашкадарьинской области.

"Инцидент произошел утром 21 октября в связи с возникновением технических проблем с моноблоком (электронная пропускная система) в столовой для рабочих, вследствие чего они не смогли получить своевременный доступ к столовой и проявили недовольство", - отмечается в сообщении компании.

В настоящий момент бригада технических специалистов исправляет неполадки в системе моноблока. Также руководство компании прибыло на объект в Кашкадарьинскую область для выяснения всех обстоятельств случившегося и устранения произошедшего инцидента и его возможных последствий.

Как сообщалось ранее, рабочие с утра устроили погром в здании завода. Протест, по данным СМИ, был вызван тем, что рабочих не кормили и не выплатили заработную плату на пластиковые карты.