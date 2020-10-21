Главный инфекционист России призвал пользоваться антисептиками, вместо перчаток

CentralAsia (CA) - Ношение перчаток становится неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку многие пользуются ими неправильно, так что лучше использовать антисептики, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.



«Основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный, и только 10% - контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют. С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта», - сказал Чуланов «Интерфаксу».



Он считает, что «если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, этого было бы вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают».



«Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования. Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, это было бы идеально, но далеко не все же так поступают. Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски», - сказал он.



По его мнению, ношение перчаток — избыточная мера.



При этом Чуланов отметил, что «носить маски очень важно, это должны делать все без исключения, и обрабатывать руки антисептиком - тогда сможем сдерживать эпидемическую ситуацию».

