Российскому журналисту Борису Корчевникову запретили въезд на Украину

- Азия и мир, общество
- 16:08, 21 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Российскому журналисту, телеведущему «Россия-1» Борису Корчевникову запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской государственной пограничной службы.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Корчевников приехал в Киев.
«После появления в СМИ сообщений о незаконном посещении данным лицом временно оккупированного Россией Крыма пограничники провели дополнительную проверку и нашли подтверждение указанным иностранцем украинского законодательства. Как следствие, Корчевникову Б.В. запретили въезд на Украину на три года. Он вылетел с территории Украины авиарейсом Киев — Стамбул», - говорится в сообщении.
Также в погранслужбе сообщили, что с начала года пограничники составили более 4 тысяч административных протоколов за нарушение порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и в Крым.