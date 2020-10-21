Российскому журналисту Борису Корчевникову запретили въезд на Украину

// РИА Новости / Рамиль Ситдиков

CentralAsia (CA) - Российскому журналисту, телеведущему «Россия-1» Борису Корчевникову запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской государственной пограничной службы.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Корчевников приехал в Киев.



«После появления в СМИ сообщений о незаконном посещении данным лицом временно оккупированного Россией Крыма пограничники провели дополнительную проверку и нашли подтверждение указанным иностранцем украинского законодательства. Как следствие, Корчевникову Б.В. запретили въезд на Украину на три года. Он вылетел с территории Украины авиарейсом Киев — Стамбул», - говорится в сообщении.



Также в погранслужбе сообщили, что с начала года пограничники составили более 4 тысяч административных протоколов за нарушение порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и в Крым.