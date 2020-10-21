Внешнеторговый оборот Узбекистана снизился на $3,7 млрд

CentralAsia (UZ) - По итогам января-сентября 2020 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 27,49 млрд долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7 млрд долларов, следует из данных Госкомстата.

Из общего объема внешнеторгового оборота экспорт составил 12,4 млрд долларов (к январю-сентябрю 2019 года отмечено снижение на 6%), а импорт – 15,01 млрд долларов (снижение на 16,5%). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 2,5 млрд долларов.

На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем со 160 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (16,8%), Российской Федерацией (14,8%), Казахстаном (7,3%), Республикой Корея (5,8%), Турцией (5,2%), Кыргызстаном (2,4%) и Германией (2,1%).

Среди 20 крупных стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности также наблюдается активный внешнеторговый баланс с четырьмя странами, в частности с такими, как Афганистан (539,6 млн долларов), Кыргызстан (461,5 млн долларов), Таджикистан (219,4 млн долларов) и Иран (38,3 млн долларов). С остальными 16-ю странами сохраняется пассивный баланс внешнеторгового оборота.