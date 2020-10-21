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  21 октября 2020
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Фото — Bugatti представила новый гиперкар

CentralAsia (CA) -  Французский производитель высокопроизводительных автомобилей Bugatti представил изображения своей новой разработки — гиперкар, сообщает Motor Media Review.

Компания обещает, что скоро состоится цифровая мировая премьера автомобиля. Точная дата премьеры пока неизвестна.

Что касается новинки, можно предположить, что это производственная версия Bugatti Vision Le Mans Concept. Эта концепция сочетает в себе современные элементы дизайна Bugatti, такие как подковообразная решетка радиатора и двухцветная окраска. Также присутствуют экстремальные аэродинамические элементы, передает портал.

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