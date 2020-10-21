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  21 октября 2020
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Узбекистан приостановил продажу золота
Продолжение: Узбекские золотовалютные резервы сокращаются второй месяцПредыстория: Узбекистан в июле стал мировым лидером по продажам золота

CentralAsia (UZ) -  После мирового лидерства по продажам золота, Узбекистан решил приостановить его экспорт, следует из данных Государственного комитета по статистике.

В январе-августе страна экспортировала золото на $5,8 млрд, в сентябре поставок не было. Из-за этого доля золота в общем экспорте республики снизилась с 50% до 46,5%. Темп роста, тем не менее, опережает показатели 2019 года на 45,7%.

По итогам января-сентября 2020 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 27,49 млрд долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7 млрд долларов, следует из данных Госкомстата.

Из общего объема внешнеторгового оборота экспорт составил 12,4 млрд долларов (к январю-сентябрю 2019 года отмечено снижение на 6%), а импорт – 15,01 млрд долларов (снижение на 16,5%). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 2,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что золото составило почти половину экспорта Узбекистана. А по состоянию на 1 октября общий объём золотовалютных резервов составил $33,4 млрд. Месяцем ранее объём резервов в валюте был больше почти на $1 млрд.

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