Почти 10 тысяч узбекистанцев будут возвращены на родину спецпоездами

CentralAsia (UZ) - Девять пассажирских поездов N483/484 Волжский - Ташкент, организованных для вывоза граждан Узбекистана из России, отправятся из города Волжский Волгоградской области в конце октября - начале ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Приволжской железнодорожной дороги.

Поезда будут отправляться со станции Волжский 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31 октября, а также 1 и 2 ноября в 21:57. Состав каждого поезда из 20 вагонов рассчитан на перевозку 938 пассажиров. По территории РФ поезда проследуют без остановок- говорится в сообщении.

Отмечается, что купить билеты пассажиры могут в любой железнодорожной кассе, предъявив документы, подтверждающие узбекское гражданство. Кроме того, оформить билеты на поезд возможно и через интернет.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта РФ и РЖД организовали десять спецпоездов Волжский-Ташкент для вывоза граждан Узбекистана из России 25, 29 сентября и 1, 5, 8, 11, 12, 15, 18 октября. В общей сложности на родину вернулись более 11 тыс. узбекских мигрантов.

Кроме того, с начала сентября власти Ростовской области организовали выезд на родину также на спецпоездах более 8 тыс. узбекских мигрантов, которые прибывали из других регионов РФ и размещались в палаточных лагерях возле вокзалов.