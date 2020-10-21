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  21 октября 2020
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Санэпидемслужба Узбекистана получила полномочия применения административного наказания

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте сенаторы одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности».

Новым законом предусматривается передача полномочия применения административного наказания за административные правонарушения, связанных с нарушением правил борьбы с эпидемиями, Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и органам внутренних дел.

Также предусматривается передача сотрудникам профилактики правонарушений органов внутренних дел и сотрудникам службы безопасности дорожного движения полномочий наложения административных наказаний за выброс мусора или других предметов из транспортных средств.

В Кодекс вводится порядок задержания транспортных средств при нарушении обязательных правил, установленных в целях борьбы с эпидемиями.

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