Санэпидемслужба Узбекистана получила полномочия применения административного наказания

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте сенаторы одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности».

Новым законом предусматривается передача полномочия применения административного наказания за административные правонарушения, связанных с нарушением правил борьбы с эпидемиями, Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и органам внутренних дел.

Также предусматривается передача сотрудникам профилактики правонарушений органов внутренних дел и сотрудникам службы безопасности дорожного движения полномочий наложения административных наказаний за выброс мусора или других предметов из транспортных средств.

В Кодекс вводится порядок задержания транспортных средств при нарушении обязательных правил, установленных в целях борьбы с эпидемиями.