Ситуация на заводе в Кашкадарьинской области полностью стабилизировалась, - Министерство энергетики Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Ситуация на строительном объекте в Кашкадарьинской области полностью стабилизировалась, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В компании отметили, что строительную площадку в Кашкадарьинской области, где утром, 21 октября, возник инцидент с участием работающих там людей, посетили глава Кашкадарьинской области, областной прокурор, руководители Нацгвардии и других ведомств, глава «Enter Engineering», представители Минэнерго и «Узбекнефтегаза».

«Был организован открытый диалог с рабочими, выразившими своё недовольство и принявшими участие в инциденте. В результате вопросы, поднятые рабочими были решены на месте. Также приняты соответствующие решения для недопущения подобных инцидентов в дальнейшем. На данный момент ситуация на объекте полностью стабилизировалась, работники с завтрашнего дня возвращаются на свои рабочие места», - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч рабочих устроили забастовку на заводе. В видео, распространённых в соцсетях, было видно, что в здании завода устроен погром, разбита техника и мебель в комнатах руководства. По данным СМИ, причиной недовольства рабочих стало то .что их не кормили обедом и не выплатили заработную плату.