В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 10,6 тыс. человек

- Таджикистан, общество
- 8:49, 22 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
За сутки 54 человека выписаны после выздоровления, число скончавшихся остается прежним.
Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 613 человек, из них выздоровели 9668 пациентов, скончались 80 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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