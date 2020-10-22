В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 10,6 тыс. человек

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 54 человека выписаны после выздоровления, число скончавшихся остается прежним.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 613 человек, из них выздоровели 9668 пациентов, скончались 80 человек.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения