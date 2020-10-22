На утро 22 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 141 человека. Всего — 109 907

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 141 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 21;
- Карагандинская область - 16;
- город Нур-Султан - 15;
- Атырауская область - 12;
- Павлодарская область - 12;
- Алматинская область - 11;
- город Алматы - 11;
- Акмолинская область - 9;
- Северо-Казахстанская область - 9;
- Западно-Казахстанская область - 6;
- Актюбинская область - 5;
- Костанайская область - 5;
- город Шымкент - 3;
- Жамбылская область - 2;
- Мангистауская область - 2;
- Кызылординская область - 1;
- Туркестанская область - 1.
Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 109 907 случаев заражения коронавирусом.