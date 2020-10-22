На утро 22 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 141 человека. Всего — 109 907

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 141 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 21;

- Карагандинская область - 16;



- город Нур-Султан - 15;

- Атырауская область - 12;

- Павлодарская область - 12;

- Алматинская область - 11;



- город Алматы - 11;

- Акмолинская область - 9;

- Северо-Казахстанская область - 9;

- Западно-Казахстанская область - 6;

- Актюбинская область - 5;

- Костанайская область - 5;

- город Шымкент - 3;



- Жамбылская область - 2;



- Мангистауская область - 2;

- Кызылординская область - 1;



- Туркестанская область - 1.



Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 109 907 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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