Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 64 216

CentralAsia (UZ) - Общее число зараженных коронавирусом достигло 64 216 человек.



По состоянию на 21 октября в стране зарегистрировано 304 новых случая заболевания, сообщил Минздрав Узбекистана.

В настоящее время из выявленных 64 216 пациентов выздоровело всего 61 423 человека (+355), а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 95 процентов. Из 2 257 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 290 находятся в тяжелом, а 79 – крайне тяжелом состоянии.

От коронавирусной инфекции за сутки умерли 2 человека. Общее число жертв достигло 536 человек.