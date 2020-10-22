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  22 октября 2020
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Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 64 216

CentralAsia (UZ) -  Общее число зараженных коронавирусом достигло 64 216 человек.

По состоянию на 21 октября в стране зарегистрировано 304 новых случая заболевания, сообщил Минздрав Узбекистана.

В настоящее время из выявленных 64 216 пациентов выздоровело всего 61 423 человека (+355), а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 95 процентов. Из 2 257 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 290 находятся в тяжелом, а 79 – крайне тяжелом состоянии.

От коронавирусной инфекции за сутки умерли 2 человека. Общее число жертв достигло 536 человек.

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