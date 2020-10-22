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  22 октября 2020
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В Бразилии умер участник испытаний вакцины от коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Бразилии скончался доброволец, участвовавший в тестировании вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что причина смерти не раскрывается «из соображений этики и конфиденциальности», а также не приводятся данные о том, получил ли доброволец плацебо или сам препарат.

Международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины предоставил частичные данные расследования этого инцидента и предложил продолжить испытания.

При этом бразильские СМИ со ссылкой на знакомые с международным исследованием источники сообщили, что умерший скончался от осложнений COVID-19, но в рамках испытаний он получил плацебо.

В Оксфорде утверждают, что вакцина безопасна, и ее испытания продолжатся. В заявлении университета подчеркивается, что к таким выводам пришло независимое расследование.

В начале сентября испытания вакцины от AstraZeneca приостановили. Причиной этому послужили осложнения, обнаруженные у одного из добровольцев в Японии.

При этом министр здравоохранения Великобритании заявил, что подобные меры уже принимались летом, и тогда «все разрешилось без проблем».

Спустя три дня тестирование возобновилось.

Всемирная организация здравоохранения, комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, заявила, что это нередкое явление, и главное в процессе разработки препарата – это безопасность.

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