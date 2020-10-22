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  22 октября 2020
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В Испании и Франции число зараженных коронавирусом превысило 1 млн

CentralAsia (CA) -  В Испании и Франции количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило 1 миллион, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на утро 22 октября в Испании зарегистрировано 1 005 295 случаев заражения COVID-19, во Франции — 1 000 369. Число скончавшихся достигло 34,3 тыс. и 34 тыс. соответственно.

По числу зараженных в мире Испания стоит на шестом месте, после США, Индии, Бразилии, России и Аргентины, а Франция на седьмом месте.

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