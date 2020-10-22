В Ташкенте от коронавируса в возрасте 46 лет скончался первый замглавы области

CentralAsia (UZ) - В результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончался первый заместитель хокима Ташкентской области по финансам, экономике и сокращению бедности Баходир Муллаханов, сообщила "Газета.уз".

По данным источникаиздания в хокимияте, 46-летний первый замхокима скончался 21 октября в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Он проходил лечение в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте. Источник в Министерстве здравоохранения уточнил, что на самом деле Баходир Муллаханов проходил лечение в частной клинике. При этом 4 дня в РНЦЭМП он был на «профилактическом лечении», а затем снова переведен в частную больницу.

Баходир Муллаханов (1974 года рождения окончил Ташкентский государственный экономический университет (1992−1996) и магистратуру Государственного университета Оклахомы (1997−1998). В разные годы работал в структурах Центрального банка, в том числе начальником главных управлений ЦБ в Навоийской и Сурхандарьинской областях. Занимал должность зампредседателя правления банка «Асака». В 2012—2020 годы работал председателем правления «Кишлок курилиш банк».

С февраля этого года занимал должность первого замхокима Ташкентской области.