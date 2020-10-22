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  22 октября 2020
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В России из-за отсутствия трудовых мигрантов возник дефицит рабочей силы, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  В России у примерно 40 процентов компаний, которые традиционно нанимают мигрантов, возник недостаток в рабочей силе. Это, как пишут «Ведомости», показало исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). Особо острым оказался дефицит курьеров и водителей такси.

Среди плюсов найма мигрантов 40 процентов работодателей назвали возможность экономить на зарплатах. Еще 35 процентов опрошенных отметили, что они лучше работают, чем россияне, а 19 процентов работодателей сказали, что мигранты реже увольняются.

В числе минусов компании назвали разницу в менталитете и языковой барьер. Но главными препятствиями для найма мигрантов на работу оказались бюрократические сложности с трудоустройством. Об этом сказали 37 процентов опрошенных работодателей. Еще 27 процентов компаний пожаловались, что приходится нести расходы на оплату жилья и транспорта для мигрантов.

Согласно результатам исследования, из-за отъезда мигрантов в ближайшее время около 15 процентов компаний могут столкнуться с необходимостью оперативного подбора новых кадров, так как на фоне снижения количества иностранных рабочих вырос спрос на новых сотрудников. Эксперты заявляют, что уже сейчас особенно острый дефицит отмечается среди курьеров и водителей такси.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве в 2020 году число трудовых мигрантов сократилось примерно на 40 процентов. Об оттоке рабочей силы из-за пандемии и кризиса Собянин говорил и ранее и предупреждал, что снижение числа мигрантов может привести к трудностям зимой. Многие мигранты заняты на уборке снега. Для решения проблемы, по словам мэра, московские власти привлекают людей из других российских регионов.

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