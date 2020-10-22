Папа римский поддержал однополые гражданские союзы

папа римский Франциск // Ramiro Agustin Vargas Tabares / ZUMA / Global Look Press

CentralAsia (CA) - Папа римский Франциск заявил, что однополые пары должны иметь возможность сожительствовать в гражданских союзах.

«Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они — дети божьи, и у них есть право на семью. Никого нельзя из-за этого исключать или заставлять страдать», - цитирует его ВВС.

«Нам нужно издать законы о гражданском союзе. Таким образом они будут юридически защищены», - отметил папа римский.

Он добавил, что «выступал за это», вероятно имея в виду, что в свою бытность архиепископом Буэнос-Айреса он поддержал законодательные поправки о гражданских союзах, хотя и не выступил в поддержку закона об однополых браках.

В соответствии с нынешней доктриной католической церкви, гомосексуальность считается «девиантным поведением».

В прошлом году Ватикан выпустил документ, в котором подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности, принятую во многих странах.

Авторы раскритиковали современную концепцию гендера как более сложного понятия, чем простое разделение на два пола.