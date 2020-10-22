Папа римский поддержал однополые гражданские союзы

- Азия и мир, общество
- 9:20, 22 октября 2020
- Просмотров: 2076
CentralAsia (CA) - Папа римский Франциск заявил, что однополые пары должны иметь возможность сожительствовать в гражданских союзах.
«Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они — дети божьи, и у них есть право на семью. Никого нельзя из-за этого исключать или заставлять страдать», - цитирует его ВВС.
«Нам нужно издать законы о гражданском союзе. Таким образом они будут юридически защищены», - отметил папа римский.
Он добавил, что «выступал за это», вероятно имея в виду, что в свою бытность архиепископом Буэнос-Айреса он поддержал законодательные поправки о гражданских союзах, хотя и не выступил в поддержку закона об однополых браках.
В соответствии с нынешней доктриной католической церкви, гомосексуальность считается «девиантным поведением».
В прошлом году Ватикан выпустил документ, в котором подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности, принятую во многих странах.
Авторы раскритиковали современную концепцию гендера как более сложного понятия, чем простое разделение на два пола.
В 2003 ватиканская Конгрегация доктрины веры провозгласила, что уважение к гомосексуальным людям никоим образом не может вести к одобрению гомосексуального поведения или к юридическому признанию однополых союзов.