В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 84 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 84 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 385 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 170;
- Нур-Султан - 13 694;
- Атырауская область - 10 983;
- Карагандинская область - 9961;
- Восточно-Казахстанская область - 8385;
- Западно-Казахстанская область - 6771;
- Шымкент - 5129;
- Алматинская область - 4810;
- Жамбылская область - 4068;
- Северо-Казахстанская область - 4052;
- Павлодарская область - 3913;
- Туркестанская область - 3338;
- Акмолинская область - 3337;
- Мангистауская область - 3274;
- Актюбинская область - 3219;
- Костанайская область - 3161;
- Кызылординская область - 3120.
Коронавирус в Казахстане
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