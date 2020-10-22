[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 84 человека
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 84 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 385 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 170;

- Нур-Султан - 13 694;

- Атырауская область - 10 983;

- Карагандинская область - 9961;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6771;

- Шымкент - 5129;

- Алматинская область - 4810;

- Жамбылская область - 4068;

- Северо-Казахстанская область - 4052;

- Павлодарская область - 3913;

- Туркестанская область - 3338;

- Акмолинская область - 3337;

- Мангистауская область - 3274;

- Актюбинская область - 3219;

- Костанайская область - 3161;

- Кызылординская область - 3120.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Ситуация с пандемией в мире усугубится, - Билл Гейтс
  • Российские специалисты протестировали в Узбекистане учителей русского языка
  • Сенат Узбекистана одобрил задержание автомобилей при нарушении карантина


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com