В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 84 человека

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 84 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 385 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 170;

- Нур-Султан - 13 694;

- Атырауская область - 10 983;

- Карагандинская область - 9961;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6771;

- Шымкент - 5129;

- Алматинская область - 4810;

- Жамбылская область - 4068;

- Северо-Казахстанская область - 4052;

- Павлодарская область - 3913;

- Туркестанская область - 3338;

- Акмолинская область - 3337;

- Мангистауская область - 3274;

- Актюбинская область - 3219;

- Костанайская область - 3161;

- Кызылординская область - 3120.

Коронавирус в Казахстане

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