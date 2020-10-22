[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан из-за аварии временно приостановил импорт электроэнергии в Узбекистан

CentralAsia (TM) -  21 октября в 06:52 произошло аварийное отключение электросети высокого напряжения «Сердар-Мари ГРЭС» мощностью 500 кВ, относящейся к энергетической системе Туркменистана. Об этом сообщило УзА, ссылаясь на пресс-службу АО «НЭС Узбекистана».

Через эту воздушную линию электропередачи в Узбекистан импортировалось до 750 МВт электроэнергии. Потребители энергетической системы Узбекистана временно отключились от сети. Сразу начали осуществлять необходимые меры по подаче напряжения отключенным от сети потребителям путем повышения резервной мощности электростанции.

Сообщается, что специалисты энергетической системы Туркменистана устраняют неполадки.

Для снабжения потребителей Узбекистана электроэнергией в парогазовых установках и гидросооружениях в составе акционерного общества «Тепловые электрические станции» и «Узбекгидроэнерго» в соответствии с планом продолжается процесс генерации электроэнергии, который покрывает основную часть ежедневного потребления ресурса в стране (приблизительно 94-97 процентов).

Отмечается, что импорт электроэнергии из Туркменистана возобновится в скором времени.

print
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 64 010
  • В Узбекистане 21-летний парень попытался ограбить банкомат и попался с поличным
  • ООН призывает власти Кыргызстана придерживаться законодательства страны


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com