На границе Казахстана и России наблюдается массовое скопление граждан Узбекистана, - СМИ

CentralAsia (UZ) - В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали ситуацию с гражданами Узбекистана, которые не могут пересечь границу, передаёт «Хабар 24».

"Своих граждан власти Узбекистана должны вывозить организованно автобусной колонной либо на самолётах. На личном транспорте пересекать границу запрещено", - отметил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

В свою очередь узбекская сторона информирована о массовом скоплении граждан. Этот вопрос сейчас на контроле ведомств Узбекистана, сообщает издание.

Как уточнил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, "только за сентябрь было перевезено автобусными колониями, а также специальными поездами 10 тысяч граждан Республики Узбекистан".

"По тем гражданам, которые обращаются за помощью, хочу отметить, что с узбекской стороны обращений не поступало. Но там есть один нюанс – они хотят пересечь границу на своих личных автомобилях. К сожалению, из-за условий карантина это невозможно сделать", - добавил Смадияров.

Около 250 человек и десятки легковых машин застряли на казахстанско-российской границе, со стороны Астраханской области. Из-за ситуации с коронавирусом и действующих карантинных правил их не пропускают через пограничный пункт «Караозек». Сделать исключение и открыть границу казахстанская сторона не может. В итоге уже несколько суток граждане Узбекистана не могут выехать на родину.