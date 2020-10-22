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  22 октября 2020
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Российские специалисты протестировали в Узбекистане учителей русского языка

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане прошло масштабное тестирование в рамках проекта по повышению качества образования на русском языке.

В рамках проекта «Класс!», который реализуется Министерством просвещения России совместно с Министерством народного образования Узбекистана, прошли тестовые сессии по русскому языку и педагогическим компетенциям с участием 1326 педагогов, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Тестирование проводилось в цифровом и бумажном форматах.

По итогам мониторинга текущего уровня владения русским языком преподавателей и учащихся местных школ 32 российских методиста проведут диагностику качества обучения русскому языку, а также разработают для зарубежных коллег рекомендации по его преподаванию.

Планируется, что в 2021 году в республику поедут российские специалисты для повышения квалификации и переподготовки местных учителей, ведущих преподавание на русском языке, а также для непосредственного преподавания в школах Узбекистана. К 2030 году по итогам реализации программы её смогут пройти около 30 тысяч узбекских учителей.

Программа «Класс!» – проект в области продвижения русского языка и российского образования за рубежом, который позволит существенно повысить уровень владения русским языком на постсоветском пространстве.

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