В Нацбанке Таджикистана признали дефицит доллара на валютном рынке

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане местные компании и частные предприниматели жалуются, что на валютном рынке в последнее время ощущается острая нехватка иностранной, прежде всего, американской валюты.

Бизнес-сообщество предлагает Национальному банку Таджикистана пересмотреть валютную политику, в противном случае стране угрожает дефицит товаров первой необходимости, в том числе, муки и бензина.

В Нацбанке Таджикистана признают острую нехватки американского доллара на внутреннем валютном рынке. «В целях обеспечения потребности в долларе США за 9 месяцев этого года кредитным организациям было предоставлено более $104 млн.», - сообщили в таджикском регуляторе. Руководство Нацбанка в целях сохранения стабильности на валютном рынке страны намерено обратиться за финансовой помощью к Международному валютному фонду.

Национальный банк Таджикистана в письменном ответе Радио Озоди заявил, что дефицит иностранной валюты связан, в частности, с увеличением бюджетных расходов на строительство стратегически важных объектов и выплатой госзаймов.

В финансовом регуляторе также отметили, что проблемы обеспечения внутреннего валютного рынка американским долларом, в первую очередь, связано с сильной зависимостью республики от импорта. Сообщается, что практически все продукты первой необходимости импортируются. По данным Нацбанка Таджикистана, показатели импорта в 3 раза или на $960 млн. превышают сумму экспорта товаров. В регуляторе подчеркнули, что как правило, зимой и весной дефицит иностранной валюты составляет в среднем от 8 до 25 млн. долларов в день.

Тем временем, местные эксперты в беседе с Радио Озоди заявили, что с не согласны с заявлением Нацбанка Таджикистана. Политика регулятора – монополия над валютными операциями – ограничила свободу коммерческих банков, что и привело к дефициту иностранной валюты, считают они.

По словам таджикского экономиста Аюба Эгамова, Нацбанк создал Национальный процессинговый центр по денежным переводам только ради контроля за оборотом валюты в стране. «В конце прошлого года многие платежные системы, в том числе, "Золотая корона" не захотели подключиться к Национальному процессинговому центру денежных переводов и прекратили свою деятельность в Таджикистане. Раньше денежные переводы в иностранной валюте, в частности, из России поступали в Таджикистан через все таджикские банки, сейчас – только через процессинговый центр Нацбанка», добавил наш собеседник.

Один из местных предпринимателей, который согласился побеседовать на условиях анонимности, также связывал дефицит иностранной валюты с политикой финансового регулятора. По его словам, в годы руководство Нацбанком Муродали Алимардона, Шарифа Рахимзода и Абдуджабоора Ширинова не было недостатка в наличной валюте. «Мы должны приобрести сырье за границей, а Нацбанк отказывается продавать нам валюту, ссылаясь на ее дефицит. Как это нет валюты? Нацбанк подтвердил, что за первое полугодие трудовые мигранты перевели в страну $999 млн. К тому же, в страну поступает иностранная валюта от экспорта цемента, хлопка, алюминия, золота и даже электроэнергии. В прошлом мигранты отправляли на родину не менее $2,5 млрд, еще один миллиард поступал в страну от экспорта. В целом получается $3,5 млрд. Как известно, на импорт уходит $3 млрд, а $500 млн. остается в стране. Вопрос такой: откуда в таком случае возник дефицит валюты?», спрашивает предприниматель.

Местные эксперты не исключают, что дефицит валюты, в том числе, американского доллара связан и с выводом капитала из Таджикистана. В Нацбанке предоставлять информацию о выводе капитала из страны отказываются.

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